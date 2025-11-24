Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал указание правоохранительным органам подготовить дело в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, сообщило издание «Украинская правда». Эта информация стала известна спустя некоторое время после старта антикоррупционной операции под кодовым названием «Мидас».

По информации источников издания, по итогам первой недели операции президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП. Однако, как утверждает собеседник, конструктивного диалога на этой встрече достигнуть не удалось.

Сразу после этой неудачной попытки переговоров Ермак повторно поставил перед силовыми структурами задачу сформировать основание для подозрений в адрес Клименко. Источники издания в правоохранительных органах подтвердили получение соответствующего поручения. При этом в офисе президента начали выдвигать обвинения в адрес антикоррупционных органов в работе в интересах Соединенных Штатов.

Ранее британские СМИ писали, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.