Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции

Бариатрическая операция без соблюдения диеты не поможет снизить вес, предупредил заслуженный врач Крыма профессор Вячеслав Михайличенко. В разговоре с «МК в Крыму» специалист подчеркнул, что правильное питание является важным аспектом для похудения.

Он рассказал, что пациенты, которые продолжают употреблять в пищу большое количество углеводов, не смогут надолго избавиться от лишнего веса. По словам Михайличенко, стоит сократить употребление таких продуктов, как мед, хлеб, макароны и булочки.

Врач обратил внимание, что набору лишнего веса способствуют малоподвижный образ жизни и питание фастфудом. По его словам, даже самая эффективная операция не даст долговременного результата, если не изменить пищевые привычки.

Диетолог Виктория Говорушко ранее рассказала, что употребление белка животного происхождения позволит снизить уровень грелина — гормона голода. Она отметила, что тяга к еде может быть связана не со слабой волей, а с биохимическими процессами в организме.