День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:19

Путин направил соболезнования властям Вьетнама

Путин принес соболезнования Вьетнаму после наводнения с жертвами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил официальные соболезнования секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Лыонг Кыонгу, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Поводом стали трагические последствия наводнения.

Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны, — отметил Путин.

Российский лидер попросил передать «слова сочувствия и поддержки» родным и близким погибших. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления всем гражданам, пострадавшим в результате стихии.

Ранее сообщалось, что в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Центральном Вьетнаме, число погибших достигло 90 человек. По данным департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Генконсульство России в Хошимине сообщило, что не менее 70 российских граждан оказались в зоне масштабного наводнения во вьетнамской провинции Кханьхоа. Диппредставительство подтвердило, что ведет мониторинг ситуации и готово оказать необходимую помощь соотечественникам.

Владимир Путин
соболезнования
Вьетнам
наводнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.