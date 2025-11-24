Путин направил соболезнования властям Вьетнама Путин принес соболезнования Вьетнаму после наводнения с жертвами

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил официальные соболезнования секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Лыонг Кыонгу, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Поводом стали трагические последствия наводнения.

Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны, — отметил Путин.

Российский лидер попросил передать «слова сочувствия и поддержки» родным и близким погибших. Кроме того, Путин пожелал скорейшего выздоровления всем гражданам, пострадавшим в результате стихии.

Ранее сообщалось, что в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Центральном Вьетнаме, число погибших достигло 90 человек. По данным департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Генконсульство России в Хошимине сообщило, что не менее 70 российских граждан оказались в зоне масштабного наводнения во вьетнамской провинции Кханьхоа. Диппредставительство подтвердило, что ведет мониторинг ситуации и готово оказать необходимую помощь соотечественникам.