Не менее 90 человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме

В результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Центральном Вьетнаме, число погибших людей достигло 90 человек, передает ТАСС со ссылкой на департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама. Также 12 человек считаются пропавшими без вести.

Уже неделю сильные дожди не прекращаются в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. Из-за этого более 1,1 тыс. частных домов, школ и административных зданий были разрушены или повреждены. Около 200 тыс. домов оказались затоплены. Кроме того, 24 участка национальных автомагистралей пострадали от подтоплений и оползней, что привело к серьезным проблемам с транспортным сообщением.

Также стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству Центрального Вьетнама, уничтожив 80 тыс. гектаров посевов, более 100 тыс. гектаров фруктовых плантаций и 3,5 млн животных и птиц. Экономический ущерб составил 9,035 трлн донгов (около 27 млрд рублей).

Правительство принимает меры для ликвидации последствий наводнений, обеспечения безопасности и минимизации ущерба. Минобороны направило 44,6 тыс. военных, а МВД — 98,5 тыс. полицейских для помощи населению. Силовики применяют вертолеты, катера и спецтранспорт для эвакуации людей и доставки помощи в отдаленные районы. В зоны бедствия поступают медикаменты, продукты питания, вода и предметы первой необходимости.

