Ушел из жизни выдающийся детский врач В Барнауле в возрасте 65 лет умер детский травматолог-ортопед Арсен Осипов

В Барнауле ушел из жизни выдающийся детский травматолог-ортопед и доктор медицинских наук Арсен Осипов, сообщает пресс-служба Алтайского центра охраны материнства и детства. Причины смерти медика не уточняются. На момент смерти Осипову было 65 лет.

Администрация и коллектив Центра охраны материнства и детства выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Арсене Ашотовиче навсегда останется в наших сердцах. О дате и времени церемонии прощания будет объявлено позже, — говорится в некрологе.

Осипов родился в Барнауле в 1960 году и всю жизнь проработал в медицине. Является выпускником Алтайского государственного медицинского института. В 1988 году Осипов получил авторское свидетельство на метод лечения рубцовой ткани. С 2004 года он возглавлял профильное отделение краевой детской больницы, а с 2009 года был главным внештатным детским травматологом-ортопедом региона.

Ранее на 92-м году жизни скончался южнокорейский актер Юн Иль Бон, известный по фильмам романтического жанра. Представитель знаменитости подтвердил новость о его смерти. Бон родился в 1934 году, а свою карьеру в кино начал еще в детстве. В его фильмографии насчитывается более 100 работ.