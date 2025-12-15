Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 18:27

Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США

Умеров: Украина рассчитывает достичь соглашения с США до конца дня

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Matthias Wehnert/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украина рассчитывает закончить переговоры с американской делегацией до конца текущего дня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети X. По его словам, стороны могут достичь соглашения по ключевым пунктам уже сегодня.

За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру, — написал глава украинской переговорной группы.

Умеров также отметил, что сейчас в медиапространстве присутствует «много шума и анонимных спекуляций». Он призвал не поддаваться на слухи и провокации.

Ранее стало известно, что Умеров во время своих поездок в США проводил закрытые встречи с главой ФБР Кэшем Пателем. По информации источника, он также беседовал с замруководителя службы Дэном Бонджино.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский на переговорах в Европе пытается внести в мирный план неприемлемые для Москвы предложения. По его словам, политик тем самым саботирует мирный процесс.

переговоры
США
Украина
Рустем Умеров
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ
Захарова высказалась после удара ВСУ по дому в Запорожье
Лифт с людьми рухнул в российском регионе
«Это мое настоящее»: Диброва ответила на вопрос о пиаре на разводе
Reuters: Трамп считает, что Россия и Украина решили 90% спорных вопросов
«Все шло спокойно»: Диброва раскрыла, как подготовила детей к разводу
В Петербурге взорвалась машина
Как остановить кровь из носа: памятка для оказания первой помощи в моменте
Огромный склад площадью 200 «квадратов» загорелся в Ленобласти
Путин разрешил Росфинмониторингу запрашивать данные о переводах по СБП
Ремейк «Моей прекрасной няни», отъезд сына, театр: как живет Борис Смолкин
В российском регионе ребенок пострадал при атаке ВСУ
Американский конгрессмен призвал поставить Украине дальнобойные ракеты
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли
Путин подписал новый закон о штрафах
Задержан главный подозреваемый в убийстве и сожжении режиссера Райнера
Грозили проклятьем: нигерийку принуждали заниматься проституцией в России
Полицейские спустя 12 лет задержали организатора ОПГ
Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»
В Европе потребовали от Киева отчитаться о потраченных средствах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.