Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США Умеров: Украина рассчитывает достичь соглашения с США до конца дня

Украина рассчитывает закончить переговоры с американской делегацией до конца текущего дня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети X. По его словам, стороны могут достичь соглашения по ключевым пунктам уже сегодня.

За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру, — написал глава украинской переговорной группы.

Умеров также отметил, что сейчас в медиапространстве присутствует «много шума и анонимных спекуляций». Он призвал не поддаваться на слухи и провокации.

Ранее стало известно, что Умеров во время своих поездок в США проводил закрытые встречи с главой ФБР Кэшем Пателем. По информации источника, он также беседовал с замруководителя службы Дэном Бонджино.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский на переговорах в Европе пытается внести в мирный план неприемлемые для Москвы предложения. По его словам, политик тем самым саботирует мирный процесс.