20 ноября 2025 в 13:14

Россияне во Вьетнаме оказались в ловушке из-за масштабного наводнения

Около 70 россиян оказались в зоне масштабного наводнения во Вьетнаме

Фото: Liu Ying/XinHua/Global Look Press
Не менее 70 российских граждан находятся в зоне масштабного наводнения, охватившего провинцию Кханьхоа во Вьетнаме, сообщило ТАСС генеральное консульство России в Хошимине. Стихийное бедствие затронуло несколько районов города Нячанг.

Масштабное наводнение продолжается в провинции Кханьхоа, в том числе в ряде районов популярного у российских туристов города Нячанга. По имеющейся информации, в зоне бедствия находятся не менее 70 граждан Российской Федерации, — сказали в диппредставительстве.

Спасательные операции осложняются перегруженностью экстренных служб и труднодоступностью некоторых затопленных территорий для моторных лодок и специальной техники. В генконсульстве подтвердили мониторинг ситуации и готовность оказать необходимую помощь соотечественникам. Российские граждане в провинции также самостоятельно организовали каналы коммуникации через мессенджеры.

Ранее сильные ливни вызвали масштабное наводнение в северо-итальянской провинции Гориция, где реки вышли из берегов и превратили улицы в водные артерии. Регион теперь напоминает Венецию из-за полностью затопленных дорог. В городе Браццано-ди-Кормонс после проливных дождей произошел оползень, который разрушил жилой дом, в результате чего два человека пропали без вести.

Вьетнам
туризм
наводнения
происшествия
