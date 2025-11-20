Россияне во Вьетнаме оказались в ловушке из-за масштабного наводнения Около 70 россиян оказались в зоне масштабного наводнения во Вьетнаме

Не менее 70 российских граждан находятся в зоне масштабного наводнения, охватившего провинцию Кханьхоа во Вьетнаме, сообщило ТАСС генеральное консульство России в Хошимине. Стихийное бедствие затронуло несколько районов города Нячанг.

Масштабное наводнение продолжается в провинции Кханьхоа, в том числе в ряде районов популярного у российских туристов города Нячанга. По имеющейся информации, в зоне бедствия находятся не менее 70 граждан Российской Федерации, — сказали в диппредставительстве.

Спасательные операции осложняются перегруженностью экстренных служб и труднодоступностью некоторых затопленных территорий для моторных лодок и специальной техники. В генконсульстве подтвердили мониторинг ситуации и готовность оказать необходимую помощь соотечественникам. Российские граждане в провинции также самостоятельно организовали каналы коммуникации через мессенджеры.

