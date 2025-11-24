День матери
24 ноября 2025 в 17:00

Правозащитница рассказала, как россиянок заманивают в секс-рабство в Турции

Правозащитница Файрушина: россиянок заманивают в Турцию, предлагая работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пропавшую в Стамбуле с сыном 32-летнюю москвичку Дарью могли заманить в Турцию под предлогом трудоустройства, рассказала NEWS.ru сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, это стандартная схема вербовки. Девушке могли предложить работу моделью или сопровождающей на мероприятиях и пообещать высокий доход, помощь с оформлением документов, билетами, оплатой жилья.

Это то, что может быть привлекательным для девушек. Она молодая, довольно симпатичная, у нее ребенок небольшого возраста. Можно предположить, что человек хотел бы улучшить условия своей жизни. И соответственно, она могла бы на что-то подобное согласиться, — пояснила Файрушина.

Правозащитница отметила, что в случае с Дарьей весьма реальна схема с предложением замужества. По ее словам, часто девушки знакомится в Сети с молодыми людьми, которые быстро устанавливают над ними контроль. После этого они делают все возможное, чтобы обрубить социальные контакты жертв и изолировать их от близких. Мужчины обещают девушкам свадьбу и светлое будущее с переездом. Дальнейшее развитие событий может быть разным — от насильственного замужества до секс-рабства, предупредила Файрушина.

Россиянка с 10-летним сыном улетела в Стамбул 17 октября, забрав все документы и оставив личные вещи и технику. Поездка была неожиданной для родных, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя Дарья увлекалась турецкими сериалами и стала замкнутой.

В последний раз семью видели в аэропорту Стамбула. Девушку с ребенком забирал неизвестный мужчина на легковом автомобиле.

