24 ноября 2025 в 09:48

В исчезновении россиянки с сыном в Турции появился след незнакомца на авто

Пропавших в Стамбуле россиянку с сыном в аэропорту встретил неизвестный человек

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Стрингер/NEWS.ru
Таинственно исчезнувших в Стамбуле россиянку и ее 10-летнего сына в аэропорту встретил неизвестный человек на легковом автомобиле, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам родственников, скорее всего, мошенники обманули Дарью и тайно завлекли в Турцию. В частности, полиция установила, что москвичка начала готовиться к отъезду за месяц и никому об этом не сказала, даже сыну.

По данным канала, загранпаспорт ребенку был оформлен совсем недавно. Дарья почти ничего не взяла с собой, кроме всех документов, удостоверяющих их личности. Из-за этого родственники в настоящее время не могут обратиться за помощью в консульство.

В материале сказано, что дома остался даже планшет, приобретенный сыну на день рождения, который наступил через пять дней после их отправления. Мать и ребенок улетели 17 октября, а день рождения мальчика — лишь 23-го числа.

По словам родственников, последнее время Дарья жила строго: работа — дом — уроки с сыном. Иногда она ездила в гости к сестре на дачу. Она развелась с отцом мальчика 10 лет назад. Общение с ним ограничивалось редкими созвонами.

Ранее сообщалось, что россиянка и ее 10-летний сын пропали в Стамбуле, семья ищет их уже несколько дней. Уточнялось, что поездка была неожиданной, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя Дарья увлеклась турецкими сериалами и стала замкнутой.

