24 ноября 2025 в 07:35

Любительница турецких сериалов с сыном пропали в Стамбуле

Россиянка с 10-летним сыном пропали в Стамбуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянка и ее 10-летний сын пропали в Стамбуле, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, семья ищет их уже несколько дней.

В материале говорится, что поездка была неожиданной, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя Дарья увлеклась турецкими сериалами и стала замкнутой. Она с сыном жила у родителей, в браке не состояла.

Родные заявили о пропаже в российскую полицию. Уже известно, что россиянка с ребенком дошли до аэропорта Стамбула, дальше их след теряется.

Ранее турист из Краснодара пропал недалеко от горы Тыбга высотой 3064 метра в Республике Адыгея, о чем рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время 42-летнего мужчину ищут спасатели. Они вылетели из Сочи на вертолете Ка-32. По данным МЧС, турист отправился в поход вместе с подругой. Она ждала спутника в базовом лагере около суток, но он так и не появился.

До этого появилась информация, что у бизнесмена Сергея Усольцева, который пропал вместе с женой и дочкой в красноярской тайге, было оружие. Предприниматель получил разрешение на владение шестизарядным газовым револьвером «Айсберг-205» еще в 1990-е годы.

