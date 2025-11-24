Любительница турецких сериалов с сыном пропали в Стамбуле Россиянка с 10-летним сыном пропали в Стамбуле

Россиянка и ее 10-летний сын пропали в Стамбуле, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, семья ищет их уже несколько дней.

В материале говорится, что поездка была неожиданной, при этом в последние несколько месяцев 32-летняя Дарья увлеклась турецкими сериалами и стала замкнутой. Она с сыном жила у родителей, в браке не состояла.

Родные заявили о пропаже в российскую полицию. Уже известно, что россиянка с ребенком дошли до аэропорта Стамбула, дальше их след теряется.

