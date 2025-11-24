Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря

Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря Экономист Белхароев: в конце декабря стоимость продуктов достигнет максимума

К концу декабря стоимость продуктов достигнет максимально возможных значений, рассказал «Финансам Mail» эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Он отметил, что россиян также ждет рост цен на топливо.

Как только праздники пройдут, а цены на топливо придут в норму, стоимость продуктов также стабилизируется. Поэтому особо ничем запасаться не нужно, – рассказал Белхароев.

Он отметил, что запасы скоропортящихся продуктов приносят только убытки. Экономист также рассказал, что максимальное подорожание ждет продукты, актуальные для новогоднего стола, например, красную икру, рыбу и шампанское.

Ранее финансовый консультант Александр Патешман рассказал, что форель сможет заменить дорогой лосось в большинстве блюд. По его мнению, лучше приобретать рыбу на форелевых фермах.