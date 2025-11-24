День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:31

Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ

Steigan: Норвегия может тайно участвовать в спецоперации на стороне Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Норвегия тайно и напрямую участвует в спецоперации на стороне Украины, рискуя стать стороной конфликта, пишет издание Steigan. По его информации, скандинавские инструкторы из элитного спецназа руководят диверсиями в глубоком тылу.

В материале говорится, что норвежцы играют важную роль в украинских операциях. К примеру, старый корпус катера с острова Аскей был отправлен в страну и теперь используется как форма для производства патрульных катеров и морских дронов.

Помимо этого, в документальном фильме на YouTube рассказывается о норвежском добровольце с позывным Ковш, который воюет в элитном подразделении, специализирующемся на разведке и диверсиях.

Как пишет Steigan, об участии норвежских военных может свидетельствовать и то, что Осло передал ВМС Украины 90 боевых катеров, а норвежские инструкторы руководят подготовкой украинских сил спецназначения в Польше в рамках операции «Легион». Издание заключает, что эти тайные действия ведутся при поддержке Вооруженных сил Норвегии.

Ранее в Великобритании заявили, что европейские союзники изначально водили Украину за нос, когда убеждали ее в том, что Киев может одолеть Москву. Сейчас эта уловка стала очевидной для всех, подчеркнули журналисты.

Украина
Норвегия
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области новая атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга
Простая и быстрая закуска: идеальные тарталетки с креветками
«Мы ознакомлены»: Ушаков о предложениях США по урегулированию на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.