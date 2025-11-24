Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ Steigan: Норвегия может тайно участвовать в спецоперации на стороне Украины

Норвегия тайно и напрямую участвует в спецоперации на стороне Украины, рискуя стать стороной конфликта, пишет издание Steigan. По его информации, скандинавские инструкторы из элитного спецназа руководят диверсиями в глубоком тылу.

В материале говорится, что норвежцы играют важную роль в украинских операциях. К примеру, старый корпус катера с острова Аскей был отправлен в страну и теперь используется как форма для производства патрульных катеров и морских дронов.

Помимо этого, в документальном фильме на YouTube рассказывается о норвежском добровольце с позывным Ковш, который воюет в элитном подразделении, специализирующемся на разведке и диверсиях.

Как пишет Steigan, об участии норвежских военных может свидетельствовать и то, что Осло передал ВМС Украины 90 боевых катеров, а норвежские инструкторы руководят подготовкой украинских сил спецназначения в Польше в рамках операции «Легион». Издание заключает, что эти тайные действия ведутся при поддержке Вооруженных сил Норвегии.

Ранее в Великобритании заявили, что европейские союзники изначально водили Украину за нос, когда убеждали ее в том, что Киев может одолеть Москву. Сейчас эта уловка стала очевидной для всех, подчеркнули журналисты.