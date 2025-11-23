Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 04:40

В Британии раскрыли ложь Европы касательно Украины

Telegraph: Европа врала Украине о способности победить Россию

Фото: pixabay.com
Европейские союзники изначально водили Украину за нос, когда убеждали ее в том, что Киев может одолеть Москву, сообщает The Telegraph. Сейчас эта уловка стала очевидна для всех, подчеркнули журналисты.

Европе явно не хватает реальных денежных средств и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Киева, оцениваемый в $60 млрд, оплатить комплексную оборону против России или, тем более, оказать какое-либо сопротивление, — говорится в публикации.

Ранее лидеры ведущих европейских стран направили США альтернативный план по урегулированию украинского кризиса. Япония и Канада также выступили против американского предложения, подчеркнув важность принципа нерушимости границ и необходимость согласования всех вопросов с ЕС и НАТО.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС по Украине 24 ноября в Луанде в Анголе. Встреча лидеров 27 стран состоится в рамках запланированного саммита ЕС и Африканского союза.

Тем временем бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что президент РФ Владимир Путин может устанавливать свои правила на переговорах по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, это связано с успехами российских войск в зоне военной спецоперации.

Украина
Европа
Россия
конфликты
