23 ноября 2025 в 03:20

Внучка Джона Кеннеди может умереть через год

Внучке Джона Кеннеди диагностировали острый миелоидный лейкоз после родов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг заявила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии. По ее словам, диагноз был поставлен после рождения второго ребенка, в 2024 году, передает журнал New Yorker.

Мне диагностирована терминальная стадия, — написала Шлоссберг.

Женщина отметила, что прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации столовых клеток. В ходе последнего обследования врач предупредил, что ей осталось жить около года.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джо Байден начал курс лучевой терапии из-за диагностированного у него рака предстательной железы. Предполагается, что курс продлится пять недель. По словам его представителя, начало лечения знаменует новый этап в его борьбе с заболеванием.

У Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты. Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили «небольшой узелок» на его простате. Течение заболевания позволяет рассчитывать на успешную терапию. Специалисты подчеркивают его чувствительность к гормональному лечению.

Джон Кеннеди
рак
болезни
здоровье
