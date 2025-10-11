Байден начал курс лучевой терапии из-за рака простаты

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден начал курс лучевой терапии из-за диагностированного у него рака предстательной железы, сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на пресс-секретаря политика. Предполагается, что курс продлится пять недель. По словам представителя Байдена, начало лечения знаменует новый этап в его борьбе с раком.

В рамках плана лечения рака предстательной железы экс-президент Байден в настоящее время проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения, — сказал пресс-секретарь демократа.

Ранее появилась информация, что Байден по-прежнему огорчен тем, что его заставили выйти из предвыборной гонки. При этом 82-летний политик с трудом возвращается к более размеренной жизни. Байден до сих пор следит за политическими новостями и регулярно обсуждает происходящее в мире со своими советниками.

До этого в Сети появились рассекреченные документы американской разведки, согласно которым Байден в 2015 году просил ЦРУ не распространять один разведывательный доклад. В нем содержались оценки украинских чиновников его поездки в Киев и возможных «коррупционных связей» его родственников.