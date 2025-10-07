Стала известна связанная с Киевом засекреченная просьба Байдена к ЦРУ Байден обратился к ЦРУ с просьбой скрыть его визит в Киев

Бывший президент США Джо Байден в 2015 году просил ЦРУ не распространять разведывательный доклад, в котором содержались оценки украинских чиновников его поездки в Киев и возможных «коррупционных связях» его родственников, пишет РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы американской разведки. Речь идет о визите, во время которого политик встречался с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и представителями его администрации.

Я только что говорил с вице-президентом (Байден занимал пост вице-президента с 2007 по 2019 год. — NEWS.ru) <…> Он настоятельно предпочел, чтобы доклад не распространялся. Спасибо за понимание, — говорится в письме, направленном ЦРУ.

Как оказалось, украинские чиновники выразили недовольство визитом Байдена в Киев, так как ожидали более предметного обсуждения кадровых и политических вопросов. Однако на тот момент вице-президент ограничился в основном публичным выступлением. В заключительной части доклада отмечается, что сотрудники администрации Порошенко обсуждали возможные связи американского политика с коррупционными схемами на Украине.

Ранее стало известно, что администрация Байдена готовила для него специальные карточки с именами и фотографиями политиков, чтобы тот мог пользоваться ими во время публичных выступлений. Например, в подсказках были данные об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон и других демократах.