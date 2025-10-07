Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 19:33

Стала известна связанная с Киевом засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

Байден обратился к ЦРУ с просьбой скрыть его визит в Киев

Джо Байден Джо Байден Фото: Yuri Gripas — Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден в 2015 году просил ЦРУ не распространять разведывательный доклад, в котором содержались оценки украинских чиновников его поездки в Киев и возможных «коррупционных связях» его родственников, пишет РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы американской разведки. Речь идет о визите, во время которого политик встречался с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и представителями его администрации.

Я только что говорил с вице-президентом (Байден занимал пост вице-президента с 2007 по 2019 год. — NEWS.ru) <…> Он настоятельно предпочел, чтобы доклад не распространялся. Спасибо за понимание, — говорится в письме, направленном ЦРУ.

Как оказалось, украинские чиновники выразили недовольство визитом Байдена в Киев, так как ожидали более предметного обсуждения кадровых и политических вопросов. Однако на тот момент вице-президент ограничился в основном публичным выступлением. В заключительной части доклада отмечается, что сотрудники администрации Порошенко обсуждали возможные связи американского политика с коррупционными схемами на Украине.

Ранее стало известно, что администрация Байдена готовила для него специальные карточки с именами и фотографиями политиков, чтобы тот мог пользоваться ими во время публичных выступлений. Например, в подсказках были данные об экс-госсекретаре Хиллари Клинтон и других демократах.

ЦРУ
Джо Байден
Украина
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России назвали одну особенность «Интервидения»
Экс-премьер Украины назвал главную силу «евромайдана»
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.