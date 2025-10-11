В США узнали, пережил ли Байден выход из президентской гонки WP: Байден по-прежнему огорчен вынужденным выходом из президентской гонки

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден по-прежнему огорчен тем, что его заставили выйти из предвыборной гонки, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, 82-летний политик с трудом возвращается к более размеренной жизни.

Годами проработавший в политике [Байден] с трудом приспосабливается к более тихой, незаметной жизни и по-прежнему испытывает горечь от того, что его вынудили выйти из [предвыборной] гонки 2024 года, — говорится в публикации.

Как узнали журналисты, Байден до сих пор следит за политическими новостями. Он регулярно обсуждает происходящее в мире со своими советниками. Те в свою очередь задаются вопросом, нужно ли отвечать на нападки нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ранее в Сети появились рассекреченные документы американской разведки, согласно которым Байден в 2015 году просил ЦРУ не распространять один разведывательный доклад. В нем содержались оценки украинских чиновников его поездки в Киев и возможных «коррупционных связей» его родственников.