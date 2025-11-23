Ученые рассказали, какой континент начал разделяться на две части

Африканский континент постепенно распадается на две отдельные части, сообщили на сайте Кильского университета. Согласно исследованию немецких ученых, полное разделение континента произойдет через 5–10 млн лет.
Объединив эти старинные наборы данных и применив современные технологии для их анализа, исследователи получили новые сведения о структуре магнитной земной коры в этом районе, что позволяет им лучше понять, как африканский континент смещается, растягивается и распадается на части в процессе, известном как «рифтогенез», — сказано в публикации.
Ранее тектоническая плита Эксплорер в Тихом океане стала распадаться под собственным напряжением. По словам ученых, происходит естественный процесс, при котором одна плита уходит под другую.
До этого сообщалось, что тектонический разлом в плите Хуан-де-Фука у северо-западного побережья Тихого океана, расположенный в так называемой зоне субдукции Каскадия, грозит мегаземлетрясением. Она протянулась вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния и испытывает колоссальное давление со стороны Тихоокеанской и Североамериканской плит. Сдвиг в том районе может стать крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки.