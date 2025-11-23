Страшный диагноз — деменция: симптомы, как обнаружить на ранней стадии

Подавляющее большинство россиян знают или слышали о деменции. Однако, как показывают результаты опросов, мало кто проходит специальную диагностику у врача. Как проверить здоровье мозга, можно ли обнаружить недуг на ранней стадии и предотвратить катастрофу — в материале NEWS.ru.

Что россияне знают о деменции

Подавляющее большинство россиян (83%) знают или слышали о деменции. Из них 76% уверены, что нужно обращаться к врачу при обнаружении первых признаков заболевания, свидетельствуют данные совместного исследования Аналитического центра НАФИ и социального проекта Деменция.net.

Граждане считают самым популярным методом диагностики МРТ головного мозга (47% респондентов), нейропсихологическое тестирование (30%) и лабораторную диагностику (28%). Однако практика обследований отстает от теоретической осведомленности. Лишь 11% россиян сообщили, что их пожилые родственники проходили диагностику за последний год.

Как пояснил NEWS.ru терапевт Павел Смирнов, деменция — приобретенное слабоумие и снижение познавательной деятельности.

«Люди, страдающие этим недугом, в той или иной степени утрачивают ранее усвоенные знания и практические навыки, а также не могут приобретать новые. По сути, мы имеем дело с распадом психических функций, происходящим в результате заболевания или повреждения головного мозга», — отметил специалист.

Как рассказал NEWS.ru эксперт социального проекта Деменция.net врач-гериатр Кирилл Прощаев, население верит в то, что с помощью одного метода медики ставят диагноз.

«Любые обследования — лабораторные, функциональные, рентгенологические, а также диагностика, проводимая с помощью искусственного интеллекта, — лишь дополнительные инструменты, которые помогают врачу подтвердить или опровергнуть диагноз. Он ставится исключительно естественным интеллектом медика», — подчеркнул Прощаев.

Может ли человек выявить у себя деменцию

Самая большая проблема при деменции — даже не поздняя диагностика (такие случаи происходят), а неправильная постановка диагноза, который пациенты ставят себе сами, рассказал в разговоре с NEWS.ru автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» врач-эндокринолог Григорий Долгушин.

«Главный и самый простой способ обнаружения деменции — прохождение теста MoCA (скрининговая оценка состояния когнитивных функций. — NEWS.ru). Он есть в открытом доступе. Его можно пройти дома самостоятельно, с пожилыми родственниками или отправиться на прием к врачу», — сообщил собеседник NEWS.ru.

По его словам, вторая сложность заключается в том, что диагноз «деменция» ставит не терапевт и невролог, а врач-психиатр. «Это означает, учитывая страх общества перед медиками этой специальности, что диагностика данного заболевания всегда откладывается на несколько лет», — отметил он.

Как проверить здоровье своего мозга

Шаг 1. Обратить внимание на тревожные звоночки. Ранними признаками ухудшения когнитивных функций могут быть не только проблемы с памятью, но и несвойственные ранее человеку изменения характера, трудности с подбором слов, нарушение ориентации в знакомой обстановке, пояснил Прощаев.

Однако, по его словам, самостоятельно распознать ухудшение функций мозга на раннем этапе способны далеко не все. «Дело в том, что многие люди, когда у них появляются когнитивные нарушения, этого не осознают и не понимают, что с ними происходит», — отметил он.

Шаг 2. Привлечь внимание родных. Родственник или друг, заметивший тревожные симптомы, должен настоять на визите к врачу. «Если родственники видят признаки нарушений, они должны посоветовать сходить на прием к медику», — сказал эксперт.

Шаг 3. Пройти скрининговое тестирование. Наиболее информативными и распространенными являются тест «Рисование часов» (можно выполнить в домашних условиях), онлайн-тест для проверки когнитивного статуса (можно пройти на сайте социального проекта Деменция.net), а также краткая шкала оценки психического статуса (MMSE).

Если при выполнении этих тестов возникают трудности, например человек не может правильно расположить цифры на циферблате или допускает ошибки в простых вопросах на ориентацию и память, — это является для врача веским основанием назначить программу диагностического обследования, отметил Прощаев.

Шаг 4. Регулярно проходить диспансеризацию. У всех людей старше 60 лет в рамках диспансерного наблюдения проверяют когнитивные способности.

Шаг 5. Обратиться к врачу при подозрении на когнитивные нарушения.

«Если специалист посчитает нужным назначить тот или иной метод обследования, он объяснит его необходимость, получит согласие пациента и направит на процедуру. Без показаний делать МРТ недопустимо. Кроме того, диагноз нельзя ставить лишь на основе лабораторных анализов», — подчеркнул Прощаев.

Долгушин отметил, что «деменция» — сборный диагноз, к которому могут привести сотни причин. «В некоторых случаях память можно восстановить, а в других главное — замедлить прогрессирование болезни», — сказал он.

Как предотвратить деменцию в пожилом возрасте

Нужно принимать меры в течение всей жизни, чтобы избежать деменции в преклонные годы, утверждают врачи. При этом они отмечают, что нейродегенеративные заболевания поражают все больше людей молодого возраста.

«Можно снизить риск развития таких недугов, тренируя иммунную систему. Осложнения от инфекций не становятся непосредственной причиной развития болезни Альцгеймера или Паркинсона, но могут служить индикатором более высокого риска их возникновения. Всем необходим семи-восьмичасовой качественный сон, обязательно с присутствием фазы глубокого сна. Его нарушения тесно связаны с болезнями нервной системы. Большое значение для поддержания иммунитета также имеют питание и умеренные физические нагрузки», — рассказала NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо.

Еще одна причина, которая может повысить риск деменции, — хроническое воспаление в организме.

«Вялотекущие воспалительные процессы в кишечнике, легких, ротоглотке, желудочно-кишечном тракте, которые мы привыкли не замечать и часто недолечиваем, постоянно триггерят иммунитет. Цитокины, определяющие тип и длительность иммунного ответа, рост или подавление клеток при воспалении, начинают атаковать органы и системы организма», — пояснила Шуппо.

Она также отметила, что мозг можно тренировать точно так же, как тело.

«Тренировки нужны на протяжении всей жизни. Они позволяют эффективно противостоять возрастным изменениям. В первую очередь рекомендуется чтение художественной литературы, запоминание сложной сюжетной линии и деталей, разгадывание головоломок, кроссвордов, интеллектуальные игры. Арт-терапия замедляет ухудшение когнитивных функций и, что немаловажно, улучшает эмоциональное состояние, позволяет легче справиться с депрессией при появлении первых признаков деменции», — заключила она.

