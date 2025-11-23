В Кремле назвали ВТО слабой организацией

Всемирная торговая организация стала слабой и неспособной преодолеть трудности в торговле, рассказал РИА Новости заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. По его словам, ВТО преобразовалась в неэффективный институт, который не может противостоять ограничительным мерам, включая санкции Новой Зеландии, установленные под предлогом безопасности.

Мы считаем, что справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру. То, с чем мы сталкиваемся сейчас — что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения преодолевать, — сказано в сообщении.

Ранее Орешкин сообщил, что Россию не волнуют решения ЕС по газовым вопросам, так как она ориентируется на другие рынки. Представитель администрации президента отметил, что ключевыми двигателями мирового экономического роста сейчас становятся страны Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.