16 октября 2025 в 13:28

Песков заявил, что у ВТО не осталось принципов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Деятельность Всемирной торговой организации (ВТО) утратила ясные цели и функции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). По его словам, базовые принципы работы международной организации фактически перестали существовать, что ставит под вопрос ее дальнейшую целесообразность.

Не говорю уже о принципах ВТО. Их вообще не осталось, и на самом деле не понятно, чем вообще занимается сейчас эта организация. Ей нечем просто больше заниматься, — высказался Песков.

Ранее представитель Кремля опроверг информацию о возможном выходе стран — участниц БРИКС из объединения. Данное заявление было сделано в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа о якобы существующих планах некоторых членов покинуть организацию из-за угроз введения американских тарифных санкций.

Также Песков заявил о наличии у российской экономики существенного резерва устойчивости. Комментируя критику со стороны президента США, представитель Кремля отметил способность страны выполнять все намеченные задачи.

ВТО
Дмитрий Песков
торговля
организации
