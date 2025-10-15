Кремль ответил на критику Трампа об экономике России Песков заявил о достаточном запасе прочности экономики России

Российская экономика обладает значительным запасом прочности для реализации всех поставленных планов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на критические высказывания американского лидера Дональда Трампа, представитель Кремля подчеркнул устойчивость экономической системы страны, передает ТАСС.

Что касается российской экономики, она обладает достаточным и изрядным запасом прочности для того, чтобы позволить руководству страны и нам всем реализовывать те планы, которые мы перед собой ставим, — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что рост НДС не приведет к увеличению стоимости продуктов в России. Парламентарий напомнил, что аналогичные экономические процессы в прошлом не вызывали серьезных негативных последствий.

Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на XXII Международном банковском форуме, что страна впервые проходит полный экономический цикл, что требует постепенного снижения перегрева. По ее словам, это обстоятельство исключает возможность быстрого сокращения ключевой ставки.