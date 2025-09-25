«Были внешние шоки»: Набиуллина о текущем состоянии экономики России

Россия в первый раз проходит полный экономический цикл, поэтому снижать ее перегрев необходимо постепенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках XXII Международного банковского форума. По ее словам, транслируемым на сайте организатора встречи, процесс не дает возможности быстро снизить ключевую ставку.

Мы впервые проходим полноценный экономический цикл и сейчас выходим из перегрева. Вот предыдущие эпизоды (2008–2009 годы, 2014–2015 годы, 2022 год) были внешние шоки, происходила резкая остановка экономики, <…> но после преодоления первоначального всплеска инфляции мы могли тогда быстро снижать ключевую ставку, — подчеркнула Набиуллина

Ранее глава ЦБ отметила, что быстрое снижение ключевой ставки может ускорить инфляцию в России. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по этому показателю, выверяя каждый шаг, уточнила она.

Также доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%. Он считает, что это станет возможным при условии дальнейшего снижения инфляции и сохранения стабильной экономической ситуации.