Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 12:51

Набиуллина назвала риски быстрого снижения ключевой ставки

Набиуллина: быстрое снижение ключевой ставки может ускорить инфляцию

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быстрое снижение ключевой ставки может ускорить инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на XXII Международном банковском форуме. По ее словам, регулятор будет принимать дальнейшие решения по этому показателю, выверяя каждый шаг.

Я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг, — сказала Набиуллина.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%. Он считает, что это станет возможным при условии дальнейшего снижения инфляции и сохранения стабильной экономической ситуации.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов выразил мнение, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки до однозначных значений к концу 2026 года. По его словам, такой сценарий возможен, но «далеко не предопределен».

Глава Сбербанка Герман Греф ранее отметил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

Россия
ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина
ключевая ставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.