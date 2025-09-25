Набиуллина назвала риски быстрого снижения ключевой ставки

Быстрое снижение ключевой ставки может ускорить инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на XXII Международном банковском форуме. По ее словам, регулятор будет принимать дальнейшие решения по этому показателю, выверяя каждый шаг.

Я хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг, — сказала Набиуллина.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%. Он считает, что это станет возможным при условии дальнейшего снижения инфляции и сохранения стабильной экономической ситуации.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов выразил мнение, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки до однозначных значений к концу 2026 года. По его словам, такой сценарий возможен, но «далеко не предопределен».

Глава Сбербанка Герман Греф ранее отметил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.