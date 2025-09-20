ЦБ допустил снижение ключевой ставки до однозначных значений

Центральный банк РФ допустил возможность снижения ключевой ставки до однозначных значений к концу 2026 года, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в ходе XVI Фестиваля науки юга России. По его словам, которые передает ТАСС, такой сценарий возможен, но «далеко не предопределен».

Если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной, — сказал Тремасов.

Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10–12% к лету 2026 года. Он также уточнил, что вкладчики еще некоторое время смогут получать высокие проценты, но ситуация с кредитами будет непростой.

До этого заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Центробанк расценивает как неудачу тот факт, что инфляция за последние пять лет достигала 7,5–8%. По его словам, к этому нельзя стремиться в будущем.

Глава Сбербанка Герман Греф также отметил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.