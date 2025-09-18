Банк России признал неудачу с инфляцией Заботкин: ЦБ рассматривает инфляцию в 7,5–8% за последние пять лет как неудачу

Центробанк расценивает как неудачу тот факт, что инфляция за последние пять лет достигала 7,5–8%, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на Московском финансовом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, к этому нельзя стремиться в будущем.

То, что она (инфляция. — NEWS.ru) такая за последние пять лет получилась, — 7,5–8% — мы расцениваем как неудачу, а не то, к чему надо стремиться и в последующие пять лет, — подчеркнул зампред регулятора.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил, что повышение НДС до 22% обернется ростом цен и усилением инфляции в стране. Парламентарий счел такие меры губительными для экономики России. Политик признался, что впервые слышит о планах поднять НДС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что минувшим летом в стране выросли в цене топливо и коммунальные услуги. Председатель ЦБ обратила внимание, что устойчивая инфляция в последние месяцы составляет 4–6%.

Набиуллина также раскрыла долю проблемных кредитов в банковском секторе. По ее словам, она остается низкой и составляет около 1%.