03 октября 2025 в 21:16

В ЦБ объяснили, чем опасны призывы к снижению ключевой ставки

Заботкин: призывы снизить ключевую ставку мешают снижению инфляции

Призывы скорее снижать ключевую ставку в Банке России считают фактором, который мешает снижению инфляционных ожиданий, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, подобные заявления не воспринимаются как давление на регулятора и не мешают принятию решений, но могут негативно сказаться на оценках будущей инфляции, передает РБК.

Когда от широкого круга экспертов наши сограждане и предприятия постоянно слышат, <...> что можно пожить с высокой инфляцией еще и год, и два, и больше — вот в этот момент действенность наших мер <...> снижается. И при прочих равных более высокие инфляционные ожидания на самом деле означают то, что ставка, пространство для снижения ставки сокращается, — сказал Заботкин.

Специалист пояснил, что совет директоров ЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике, исходя из оценки текущей ситуации. В расчет берется уровень ключевой ставки и его траектория, которые должны соответствовать задаче удержания низкой инфляции и обеспечению ценовой стабильности.

Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова допустила снижение ключевой ставки до 16% на заседании в октябре. Она связала это решение с охлаждением экономики и сокращением инфляционных рисков, отметив, что новые фискальные решения правительства могут повлиять на траекторию смягчения.

