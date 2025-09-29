В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки Инвестсоветник Кузнецова: ключевая ставка в октябре может снизиться до 16%

Ключевая ставка в октябре может снизиться до 16%, заявила «Газете.Ru» инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Она отметила, что это может произойти после заседания Центробанка 24 октября. Кузнецова добавила, что снижение показателя в сентябре стало следствием быстрого охлаждения экономики и сокращения инфляционных рисков.

Следующий шаг — снижение до 16% уже в октябре. Однако на траекторию смягчения накладывают отпечаток новые фискальные решения, — сказала Кузнецова.

Инвестсоветник добавила, что в 2026 году начавшееся смягчение монетарной политики ЦБ может замедлиться. Эксперт связывает это с другим направлением фискальной политики правительства. Кузнецова назвала нынешний период наиболее выгодным для держателей вкладов, так как банки еще поддерживают ставки 14–16%.

Ранее глава Центробанка указала на риски быстрого снижения ключевой ставки. Набиуллина предупредила, что это может ускорить инфляцию. Поэтому в регуляторе будут принимать дальнейшие решения по этому показателю, «выверяя каждый шаг». До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%.