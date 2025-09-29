Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:31

В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки

Инвестсоветник Кузнецова: ключевая ставка в октябре может снизиться до 16%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка в октябре может снизиться до 16%, заявила «Газете.Ru» инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Она отметила, что это может произойти после заседания Центробанка 24 октября. Кузнецова добавила, что снижение показателя в сентябре стало следствием быстрого охлаждения экономики и сокращения инфляционных рисков.

Следующий шаг — снижение до 16% уже в октябре. Однако на траекторию смягчения накладывают отпечаток новые фискальные решения, — сказала Кузнецова.

Инвестсоветник добавила, что в 2026 году начавшееся смягчение монетарной политики ЦБ может замедлиться. Эксперт связывает это с другим направлением фискальной политики правительства. Кузнецова назвала нынешний период наиболее выгодным для держателей вкладов, так как банки еще поддерживают ставки 14–16%.

Ранее глава Центробанка указала на риски быстрого снижения ключевой ставки. Набиуллина предупредила, что это может ускорить инфляцию. Поэтому в регуляторе будут принимать дальнейшие решения по этому показателю, «выверяя каждый шаг». До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что ключевая ставка Банка России может быть снижена до 12% к лету 2026 года с вероятностью 80%.

Россия
ключевая ставка
экономисты
прогнозы
Центробанк РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.