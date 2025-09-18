Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 20:41

Стало известно, что мешает ЦБ снижать ключевую ставку

Заботкин: инфляционные ожидания являются важным фактором для смягчения ДКП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляционные ожидания остаются ключевым фактором при смягчении денежно-кредитной политики, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на Московском финансовом форуме. По его словам, для снижения ставки необходимо, чтобы доверие граждан и бизнеса к долгосрочной инфляции выросло.

То, что сдерживает торможение инфляции, и то, что требует от нас осторожности при движении ставки вниз, — это то, что, к сожалению, и у граждан, и у бизнеса по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели в 4% через год-два, — сказал Заботкин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что снижение ключевой ставки Банка России откроет новые возможности для экономического роста. По его словам, это приведет к увеличению доходов граждан и налоговых поступлений. При этом он напомнил о необходимости сбалансированного бюджета для такого шага.

До этого экономист Александр Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10–12% к лету 2026 года. Он также уточнил, что вкладчики еще некоторое время смогут получать высокие проценты.

Центробанк
ключевая ставка
прогнозы
Алексей Заботкин
