Экономист предсказал, когда ключевая ставка опустится до 10% Экономист Разуваев: ключевая ставка может опуститься до 10% к лету 2026 года

Ключевая ставка Центробанка может опуститься до уровня 10–12% к лету 2026 года, заявил экономист и аналитик Александр Разуваев. По его словам, которые передает LIFE.ru, вкладчики смогут зарабатывать еще некоторое время на высоких процентах, но ситуация с кредитами будет непростой.

Несмотря на снижение «ключа», ставки по вкладам по-прежнему останутся достаточно высокими, и вкладчики смогут зарабатывать еще некоторое время. Однако с большой вероятностью со временем ключевая ставка опустится до уровня 10–12% к лету 2026 года, — отметил Разуваев.

Ранее Центральный банк России на очередном заседании понизил ключевую ставку с 18% до 17%. Как отметил регулятор, устойчивые показатели текущего роста цен сильно не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что для оживления российской экономики нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.