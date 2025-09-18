Празднование Дня города в Москве
В Минфине раскрыли, как снижение ставки поможет российской экономике

Силуанов: при снижении ключевой ставки экономика РФ получит больше возможностей

Снижение ключевой ставки Банка России откроет новые горизонты для экономического роста, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что это решение приведет к росту доходов граждан и увеличению поступлений в бюджет, что положительно скажется на экономике страны.

Если ключевая ставка будет снижаться, у экономики РФ будет больше возможностей «дышать». При этом будет больше налогов, больше заработка у людей. А для того, чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет, — отметил Силуанов.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в российской экономике рецессии нет. По ее словам, летом, после периода «перегрева», показатели умеренно выросли, а потребительский спрос активизировался.

До этого на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин подчеркнул важность превышения темпами роста российской экономики мировых показателей. По его словам, это обеспечит стабильность государственных финансов и реализацию проектов через раскрытие потенциала регионов, внедрение технологий и укрепление международных связей.

