«Главная цель»: Путин объяснил, к чему должна стремиться экономика России Путин заявил, что темпы роста экономики России должны превышать мировую динамику

Темпы роста российской экономики должны превышать мировую динамику, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, от этого напрямую зависит стабильность государственных финансов, а также выполнение намеченных проектов.

Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель — обеспечить необходимые для этого темпы роста, — подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, поможет в этом раскрытие собственного потенциала регионов РФ, развитие связей с зарубежными партнерами, широкое внедрение передовых технологий и освоение новых перспективных направлений современной экономики. Кроме того, российский лидер заявил о важности взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики.

Ранее Путин сообщил, что валовой внутренний продукт России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%. Согласно подсчетам Министерства экономического развития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении. Президент отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

До этого глава государства призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов. Он объяснил, что это имеет существенное значение для развития бизнеса и для получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.