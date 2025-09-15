Путин раскрыл, как изменился ВВП России за последние полгода Путин заявил, что за последние семь месяцев ВВП России вырос на 1,1%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что, согласно подсчетам Министерства экономического развития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении, передает пресс-служба Кремля.

По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, — сказал Путин.

Российский лидер также призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов. Он подчеркнул, что это имеет существенное значение для развития бизнеса и для получения дополнительных доходов в федеральный бюджет.

Ранее Министерство финансов объявило, что дефицит федерального бюджета России за январь — август 2025 года составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Это на 4,2 трлн меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Снижение дефицита связано с ростом доходов и опережающим финансированием расходов.