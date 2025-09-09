Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 19:55

Бюджет России показал рекордное снижение дефицита

Минфин: дефицит бюджета РФ за январь–август 2025 года составил 4,19 трлн рублей

Здание министерства финансов РФ Здание министерства финансов РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит федерального бюджета России за январь–август 2025 года составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП, — на 4,2 трлн меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Минфина. Снижение дефицита связано с ростом доходов и опережающим финансированием расходов.

Объем доходов федерального бюджета в январе–августе 2025 года составил 23 727 млрд рублей, что на 3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. <...> Объем расходов федерального бюджета по итогам января–августа 2025 года составил 27 920 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,1%г/г, — говорится в сообщении Минфина.

Рост бюджетных расходов обусловлен авансовыми платежами дополнительных ненефтегазовых доходов, полученных в конце 2024 года. По данным Минфина, это увеличивает гибкость управления бюджетными ассигнованиями в текущем году. Снижение дефицита также связано с уменьшением нефтегазовых поступлений, несмотря на рост налоговых доходов из других источников.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ослабление рубля не окажет значительного влияния на инфляцию, но благоприятно скажется на экспорте и конкурентоспособности российских производителей. Он отметил, что инфляционные процессы в целом демонстрируют позитивную динамику, несмотря на разнонаправленность цен по отдельным товарным группам.

