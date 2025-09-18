Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 11:22

«Рецессии нет»: глава ЦБ отметила положительную динамику в экономике России

Набиуллина: в российской экономике нет рецессии

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской экономике нет рецессии, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на Московском финансовом форуме. По ее словам, летом экономические показатели росли умеренными темпами, что естественно после «перегрева». Она отметила, что за это время в стране активизировался потребительский спрос.

У нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет, — сказала Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ заявила, что напряженность на рынке труда в России начала немного снижаться. Она пояснила, что эксперты видят разрозненные признаки того, что ситуация улучшается.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономика России сохраняет лидирующие позиции в Европе. Он добавил, что в целом по миру она занимает четвертое место.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%. Глава государства подчеркнул, что, согласно подсчетам Министерства экономического развития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении.

