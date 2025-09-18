В ЦБ рассказали, что происходит с рынком труда в России

Напряженность на рынке труда в России начала немного снижаться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Московского финансового форума. Его трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По ее словам, эксперты видят разрозненные признаки того, что ситуация улучшается.

Состояние на рынке труда. Мы сейчас видим разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда чуть снижается, — заявила глава регулятора.

Ранее вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что безработица в России в 2026 году сохранится на уровне 2%. Он отметил, что столь низкий показатель отражает не улучшение качества занятости, а усиление кадрового дефицита. Эксперт связал ситуацию с последствиями демографической ямы 90-х, из-за которой на рынок труда выходит меньше молодых специалистов. Наибольший дефицит кадров ощущается в промышленности и производстве.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в низком уровне безработицы не стоит искать негативный подтекст. По его словам, высокая вовлеченность граждан в трудовую деятельность положительно отражается на экономике. Эксперт добавил, что для достижения технологического лидерства стране необходимо повышать производительность труда и развивать современные технологии.