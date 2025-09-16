Экономист назвал плюсы низкого уровня безработицы в России

В низком уровне безработицы в России не стоит искать негативный подтекст, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Сложившуюся ситуацию эксперт рассматривает исключительно в положительном ключе. По его словам, чем больше людей вовлечены в трудовую деятельность, тем лучше для экономики страны и ее граждан.

Сложившуюся ситуацию с низкой безработицей в России как с социальной, так и с экономической точек зрения можно оценить только положительно. Чем большее число граждан активно вовлечены в трудовую деятельность, тем это лучше как непосредственно для них, так и для экономики соответствующего региона и государства в целом. Негативный подтекст здесь искать не следует, — сказал Балынин.

По словам эксперта, для технологического лидерства России важно также обеспечивать рост производительности труда, активное внедрение существующих современных технологий и разработку новых, пространственное развитие государства.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что причиной исторически низкой безработицы в России является демографический и экономический спад. По его словам, из-за этого в стране сократилось число молодых людей, приходящих на рынок труда, — их теперь меньше, чем тех, кто уходит из него, например, на пенсию.

До этого сообщалось, что в июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%.