Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:05

Экономист назвал плюсы низкого уровня безработицы в России

Экономист Балынин: низкая безработица полезна для экономики и граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В низком уровне безработицы в России не стоит искать негативный подтекст, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Сложившуюся ситуацию эксперт рассматривает исключительно в положительном ключе. По его словам, чем больше людей вовлечены в трудовую деятельность, тем лучше для экономики страны и ее граждан.

Сложившуюся ситуацию с низкой безработицей в России как с социальной, так и с экономической точек зрения можно оценить только положительно. Чем большее число граждан активно вовлечены в трудовую деятельность, тем это лучше как непосредственно для них, так и для экономики соответствующего региона и государства в целом. Негативный подтекст здесь искать не следует, — сказал Балынин.

По словам эксперта, для технологического лидерства России важно также обеспечивать рост производительности труда, активное внедрение существующих современных технологий и разработку новых, пространственное развитие государства.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что причиной исторически низкой безработицы в России является демографический и экономический спад. По его словам, из-за этого в стране сократилось число молодых людей, приходящих на рынок труда, — их теперь меньше, чем тех, кто уходит из него, например, на пенсию.

До этого сообщалось, что в июне 2025 года доля безработных в РФ достигла исторического минимума в 2,2%. Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея, где показатель снизился до 2,6%.

безработица
занятость
экономика
трудовая деятельность
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.