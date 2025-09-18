Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:22

Мишустин рассказал о месте России в экономике Европы

Мишустин: экономика России занимает лидирующие позиции в Европе

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экономика России сохраняет лидирующие позиции в Европе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В видеообращении к участникам Московского финансового форума он отметил, что в целом по миру она занимает четвертое место.

Уже несколько лет наша страна сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики, — сказал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство страны ставило перед собой задачу пройти по острому лезвию, с одной стороны, сохранив макроэкономическую стабильность, но в то же время не переохладив экономику. Российский лидер напомнил, что власти обсуждали все тенденции в экономике, отмечая необходимость принятия мер по борьбе с инфляцией.

Кроме того, Путин отметил, что валовой внутренний продукт России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%. Глава государства подчеркнул, что, согласно подсчетам Министерства экономического развития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении. Российский лидер также призвал бороться с теневым сектором российской экономики и уклонением от уплаты налогов.

Россия
Михаил Мишустин
Европа
экономика России
