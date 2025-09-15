Путин рассказал об «остром лезвии» в экономике России

Правительство России ставило перед собой задачу пройти по острому лезвию, с одной стороны, сохранив макроэкономическую стабильность, но в то же время не переохладив экономику, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, это также обсуждалось с представителями отечественного делового сообщества, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что власти обсуждали все тенденции в экономике, отмечая необходимость принятия мер по борьбе с инфляцией и укреплению макроэкономической стабильности. При этом все сошлись на том, что это приведет к «охлаждению и мягкой посадке» экономики.

И общем мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию — и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее. Обсуждали эти вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что валовой внутренний продукт России за последние семь месяцев увеличился на 1,1%. Глава государства подчеркнул, что, согласно подсчетам Министерства экономического развития, в июле ВВП прибавил 0,4% в годовом выражении.