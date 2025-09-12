Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 18:51

В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов

Набиуллина: доля проблемных кредитов не растет и составляет 1%

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Доля проблемных кредитов в банковском секторе остается низкой и составляет около 1%, сообщила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, она пояснила, что к ним относятся кредиты четвертой и пятой категорий качества. Трансляцию вел Telegram-канал ЦБ.

Доля проблемных кредитов сейчас — около 1%, это совсем небольшая доля. И мы не видим роста реструктуризации проблемной задолженности — тоже, на наш взгляд, это около 2% сейчас, — сказала она.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17%. Предыдущее снижение, с 20% до 18%, состоялось 25 июля. Набиуллина подчеркнула, что Банк России не обсуждал снижение ключевой ставки до 16%.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что ипотеку под 6% можно оформить по семейной программе по договорам долевого участия или купли-продажи. По его словам, льготная ставка также распространяется на таунхаусы и частные дома от застройщиков или по договорам подряда с использованием эскроу-счетов.

кредиты
финансы
Эльвира Набиуллина
Центробанк РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.