В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов Набиуллина: доля проблемных кредитов не растет и составляет 1%

Доля проблемных кредитов в банковском секторе остается низкой и составляет около 1%, сообщила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, она пояснила, что к ним относятся кредиты четвертой и пятой категорий качества. Трансляцию вел Telegram-канал ЦБ.

Доля проблемных кредитов сейчас — около 1%, это совсем небольшая доля. И мы не видим роста реструктуризации проблемной задолженности — тоже, на наш взгляд, это около 2% сейчас, — сказала она.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17%. Предыдущее снижение, с 20% до 18%, состоялось 25 июля. Набиуллина подчеркнула, что Банк России не обсуждал снижение ключевой ставки до 16%.

