В Госдуме назвали условия получения ипотеки под 6% Депутат Чаплин: ипотеку под 6% можно получить по семейной программе

Ипотеку под 6% можно оформить по семейной программе по договорам долевого участия или купли-продажи, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, льготная ставка также распространяется на таунхаусы и частные дома от застройщиков или по договорам подряда с использованием эскроу-счетов.

На что конкретно можно оформить льготную ипотеку под 6% годовых? Во-первых, это первичное жилье: квартиры в новостройках по договорам долевого участия или договорам купли-продажи, а также таунхаусы и частные дома от застройщиков или по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Во-вторых, что крайне важно, с 2025 года программа распространяется и на вторичное жилье в отдельных случаях, — пояснил Чаплин.

Депутат отметил, что семьи с детьми до шести лет смогут приобрести квартиру на вторичном рынке в тех городах, где за год строят не более двух новых многоквартирных домов. При этом, по его словам, здание не должно быть старше 20 лет и числиться в аварийном фонде.

Программа действует по всей территории РФ, но с важными региональными особенностями по максимальной сумме кредита и критериям доступа. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма льготного кредита составляет 12 млн рублей. Во всех остальных регионах льготный лимит составляет шесть миллионов рублей, — заявил Чаплин.

Он добавил, что семьи, которым не хватает этой суммы, могут воспользоваться комбинированной ипотекой: часть кредита в пределах лимита оформляется по льготной ставке 6%, а оставшаяся сумма — по рыночной. По его словам, общий размер такого кредита может достигать 30 млн рублей для столичного региона и 15 млн рублей — для остальных субъектов.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в следующем году в России станет возможным использование биометрических данных для оформления дистанционных сделок с недвижимостью. Данная мера направлена на цифровизацию рынка и повышение безопасности операций.