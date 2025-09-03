Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:22

В Госдуме рассказали о новом способе удаленных сделок с недвижимостью

В России введут биометрию для дистанционных сделок с недвижимостью в 2026 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В следующем году в России станет возможным использование биометрических данных для оформления дистанционных сделок с недвижимостью, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости. Данная мера направлена на цифровизацию рынка и повышение безопасности операций.

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Это серьезный шаг вперед — в сторону безопасной и технологичной цифровизации рынка, — сказал Якубовский.

Он подчеркнул, что нововведение позволит удостоверять личность без необходимости личного визита к нотариусу или в МФЦ. По словам парламентария, это значительно расширит возможности граждан по удаленному заключению таких сделок, как ипотека, купля-продажа и аренда. Биометрическая идентификация также позволит существенно снизить риски мошеннических действий, связанных с использованием поддельных документов.

Якубовский особо отметил добровольный характер использования новой системы. Депутат добавил, что данная опция особенно востребована в регионах с ограниченным доступом к нотариальным и регистрационным услугам.

Ранее заместитель главы компании Евгений Чаркин сообщил, что РЖД совместно с Минцифры и Минтрансом ведут всестороннюю проработку системы посадки в поезда по биометрическим данным. По его словам, после завершения нормативной подготовки компания планирует провести тестирование технологии на одном из действующих маршрутов.

Россия
депутаты
биометрия
недвижимоcть
