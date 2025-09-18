Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:34

В Госдуме назвали губительные для России последствия повышения НДС до 22%

Депутат Арефьев: повышение НДС до 22% приведет к росту цен и усилению инфляции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Повышение НДС до 22% спровоцирует рост цен и усиление инфляции в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, такая мера будет иметь губительные последствия для экономики страны.

Я впервые слышу о планах поднять НДС. Но по публикациям и итогам первого полугодия можно предположить, что какие-то меры правительство действительно будет принимать, поскольку почти 5 трлн рублей не хватает в бюджете. Где-то их надо брать. Можно повысить, конечно, НДС, но тогда повысится инфляция, начнется повышение цен. В правительстве только недавно говорили, что надо бороться с инфляцией, а если мы повышаем НДС, мы ее разгоняем. Это означает и повышение ключевой ставки. То есть мы возвращаемся к тому, от чего вот только недавно ушли, — пояснил Арефьев.

Он добавил, что в поисках источников пополнения казны обсуждаются различные варианты, включая повышение штрафов. По его мнению, это не поможет решить проблему дефицита бюджета, поскольку недавно размеры взысканий уже были значительно увеличены.

Где брать почти 5 трлн рублей, которых не хватает в бюджете? Одни предлагают повысить штрафы, другие — налоги. Последние два месяца весенней сессии мы только штрафами и занимались. Поднимали их до неимоверной высоты, уже до 200 тыс. рублей. Но я не думаю, что штрафами можно вытащить бюджет, — резюмировал Арефьев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения ряда СМИ о планах правительства повысить налог на добавленную стоимость в следующие годы. Вместо этого представитель Кремля посоветовал обращаться непосредственно в кабмин, который занимается вопросами бюджета.

