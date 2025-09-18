Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:26

Песков ответил по поводу планов повышения НДС

Песков перенаправил в кабмин вопрос о планах повышения НДС

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения ряда СМИ о планах правительства повысить налог на добавленную стоимость в следующие годы. Вместо этого представитель Кремля посоветовал обращаться непосредственно в кабмин, который занимается вопросами бюджета, передает ТАСС.

Это вопрос, который я переадресую в правительство. Все-таки работа ведется там. Все наработки в правительстве. Поэтому просьба обращаться по бюджетным делам сейчас именно в кабинет министров, — сказал Песков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил законопроект о снижении НДС на социально значимые товары. Ставка налога на продукты питания предлагается к снижению с текущих 10% до 5%. Инициатива распространяется на продовольственные товары, книги, медикаменты и детские товары.

До этого в Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда в России. По мнению ряда парламентариев, он должен составлять 50 тыс. рублей. Отмечалось, что достижение высоких зарплат требует комплексных изменений в кредитно-денежной, бюджетной и налоговой сферах.

