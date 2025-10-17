Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 17:12

«Дискриминационная политика»: Китай обратился к США с призывом

Миссия Китая при ВТО призвала США соблюдать нормы организации

Фото: Ren Fei/XinHua/Global Look Press

Соединенные Штаты должны соблюдать установленные нормы Всемирной торговой организации, а не развязывать глобальные торговые войны, которые нарушают законные права и интересы других государств, заявили представители миссии КНР при ВТО в соцсети X. В сообщении отмечается, что США в одностороннем порядке вводят таможенные пошлины, основываясь на показателях торгового дефицита.

США продолжают проводить дискриминационную политику, в частности, вводя так называемые «ответные пошлины» и развязывая глобальную торговую войну, что серьезно ущемляет законные права и интересы различных стран. Торговая политика США расходится с обязательствами, принятыми в рамках ВТО, и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, вызывая всеобщую обеспокоенность и решительное противодействие среди членов ВТО, — сказано в сообщении миссии КНР.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что деятельность Всемирной торговой организации утратила четкие цели и функциональное назначение. По его словам, фундаментальные принципы работы международной организации практически перестали действовать, что ставит под сомнение необходимость ее дальнейшего существования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на дипломатической конференции в Берлине говорил, что ВТО более не функционирует и не способна выполнять свои первоначальные задачи. Политик сказал, что намерен продвигать вместе с европейскими партнерами систему свободной торговли.

ВТО
Китай
политика
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала
Выбранное Путиным время для разговора с Трампом назвали идеальным
Королева нашла способ заработать на Николаеве
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.