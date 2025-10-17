«Дискриминационная политика»: Китай обратился к США с призывом

Соединенные Штаты должны соблюдать установленные нормы Всемирной торговой организации, а не развязывать глобальные торговые войны, которые нарушают законные права и интересы других государств, заявили представители миссии КНР при ВТО в соцсети X. В сообщении отмечается, что США в одностороннем порядке вводят таможенные пошлины, основываясь на показателях торгового дефицита.

США продолжают проводить дискриминационную политику, в частности, вводя так называемые «ответные пошлины» и развязывая глобальную торговую войну, что серьезно ущемляет законные права и интересы различных стран. Торговая политика США расходится с обязательствами, принятыми в рамках ВТО, и подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему, вызывая всеобщую обеспокоенность и решительное противодействие среди членов ВТО, — сказано в сообщении миссии КНР.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что деятельность Всемирной торговой организации утратила четкие цели и функциональное назначение. По его словам, фундаментальные принципы работы международной организации практически перестали действовать, что ставит под сомнение необходимость ее дальнейшего существования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на дипломатической конференции в Берлине говорил, что ВТО более не функционирует и не способна выполнять свои первоначальные задачи. Политик сказал, что намерен продвигать вместе с европейскими партнерами систему свободной торговли.