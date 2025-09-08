Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 18:22

Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации

Мерц заявил, что ВТО больше не работает и не может выполнять изначальную роль

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная торговая организация (ВТО) больше не работает и не может выполнять свою изначальную роль, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине, которую транслировал МИД страны на YouTube. Глава правительства ФРГ подчеркнул, что намерен продвигать с европейскими партнерами систему свободной торговли, основанной на правилах. Это, по словам Мерца, касается и США.

При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль, — подчеркнул канцлер.

Политик добавил, что сейчас требуется творчество и приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений. При этом глава ВТО Оконджо-Ивеала Нгози заявляла, что политика президента США Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия которых ощутят в 2026 году.

Ранее в Германии заявили, что объявленный Мерцем «экономический поворот» все больше откладывается. Причина заключается в снижении прогнозов на 2025 год среди ведущих исследовательских институтов страны.

