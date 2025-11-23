Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 03:05

Эксперт назвал самые денежные месяцы для отпуска в 2026 году

Эксперт Машаров: длинные месяцы будут самыми выгодными для отпуска в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров порекомендовал россиянам выбирать для отпуска месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, передает ТАСС. По его словам, это позволит получить максимальные выплаты при сохранении продолжительности отдыха.

Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь, — сказано в сообщении.

Он также отметил, что присоединение отпуска к праздничным дням в январе и мае увеличит продолжительность отдыха. Согласно Трудовому кодексу, праздничные дни не включаются в отпускной период, добавил Машаров.

Ранее председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил: в январе 2026 года у россиян будет только 15 рабочих дней из 31 календарного, что не повлияет на размер заработной платы.

До этого сообщалось, что в 2026 году жители России получат возможность отдыхать 59 дней, использовав для этого только 28 дней ежегодного отпуска. По рекомендациям специалистов, один двухнедельный отпуск лучше запланировать на летние месяцы, а остальные дни целесообразно присоединить к государственным праздникам. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

отпуска
отпускные
выплаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА на Москву
В российском городе-герое объявили угрозу атаки БПЛА
Внучка Джона Кеннеди может умереть через год
Эксперт назвал самые денежные месяцы для отпуска в 2026 году
В Кремле назвали ВТО слабой организацией
Раскрыты планы США по поводу Мадуро
Атаки ВСУ оставили без света несколько районов ДНР
Украинцев в Германии ждет непростое решение из-за отмены пособий
ЦСКА потребовал наказать фанатов «Спартака» за избиение болельщика
Микрофон в штанах, иностранный псевдоним, Мизулина: как живет SHAMAN
Фаза Луны сегодня, 23 ноября: идем в церковь, на рыбалку или в архив
«Рубин» одержал победу над клубом «Ахмат» в РПЛ
20 лет разводу Пугачевой и Киркорова. Почему она променяла его на Галкина
Миллионы заражены, вирус навсегда в организме: все о генитальном герпесе
Россиянин одержал уверенную победу в главном бою турнира UFC в Катаре
Дрисколл призвал закончить конфликт на Украине
В КНР восхитились тактикой РФ при взаимодействии с новым премьером Японии
Фанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА в Москве
Гороскоп на 23 ноября: что ждет Овнов и почему Львам нужно быть осторожнее
В России оценили намерение Европы изменить четыре пункта плана США
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.