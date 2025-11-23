Эксперт назвал самые денежные месяцы для отпуска в 2026 году Эксперт Машаров: длинные месяцы будут самыми выгодными для отпуска в 2026 году

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров порекомендовал россиянам выбирать для отпуска месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, передает ТАСС. По его словам, это позволит получить максимальные выплаты при сохранении продолжительности отдыха.

Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь, — сказано в сообщении.

Он также отметил, что присоединение отпуска к праздничным дням в январе и мае увеличит продолжительность отдыха. Согласно Трудовому кодексу, праздничные дни не включаются в отпускной период, добавил Машаров.

Ранее председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил: в январе 2026 года у россиян будет только 15 рабочих дней из 31 календарного, что не повлияет на размер заработной платы.

До этого сообщалось, что в 2026 году жители России получат возможность отдыхать 59 дней, использовав для этого только 28 дней ежегодного отпуска. По рекомендациям специалистов, один двухнедельный отпуск лучше запланировать на летние месяцы, а остальные дни целесообразно присоединить к государственным праздникам. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.