Безвыходное положение ВСУ и освобождение ДНР: успехи ВС РФ к утру 23 ноября

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравления командованию и военнослужащим 88-й отдельной мотострелковой бригады в связи с освобождением населенного пункта Звановка в ДНР. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 23 ноября?

Белоусов поздравил бойцов Южной группировки с освобождением Звановки

Как передает пресс-служба военного ведомства, министр отметил, что мужество и отвага личного состава соединения обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят значительный вклад в общее продвижение группировки войск.

«Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои в Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — сказано в заявлении.

Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли тайник Вооруженных сил Украины под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике, в котором находились самодельные боеприпасы для беспилотников. Снаряды были начинены химическим веществом, которое противник планировал использовать против российских военнослужащих.

В опубликованном ролике видно, что схрон находился под землей. В нем можно заметить боеприпасы и элементы экипировки украинских военных, в том числе шлем и разгрузочный бронежилет. Также видны сами пробирки с запрещенным веществом, они лежали в пакете, завернутые в газетные листы.

ПВО Севастополя отразила атаку ВСУ

В районе Севастополя силы ПВО отражали атаку дронов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, над акваторией Черного моря на безопасном расстоянии от берега было уничтожено три беспилотных летательных аппарата.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито три БПЛА над акваторией моря», — сказано в публикации.

ВСУ находятся в безвыходной ситуации на линии боевого соприкосновения

Трое бойцов ВСУ, взятых в плен ВС РФ в районе Димитрова ДНР, рассказали о безвыходной для украинских формирований ситуации на линии боевого соприкосновения, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

По словам пленных, на позициях ВСУ творится хаос и неразбериха, украинским военным не дают четких команд, а приказывают «сидеть» и «ждать». Также украинским военнослужащим ничего не говорят и не объясняют.

В Минобороны РФ добавили, что условия для сдачи в плен военнослужащим ВСУ созданы. Ежедневно перед началом штурмовых действий по освобождению территорий военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» разбрасывают специально разработанные агитационные листовки над позициями и местами дислокации военнослужащих ВСУ при помощи БПЛА. Такие листовки содержат призыв и инструкции по добровольной сдаче в плен личного состава противника и гарантируют сохранение им жизни.

