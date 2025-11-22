Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 15:45

Белоусов поздравил бойцов Южной группировки с освобождением Звановки

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/РИА Новости
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравления командованию и военнослужащим 88-й отдельной мотострелковой бригады в связи с освобождением населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике. Как передает пресс-служба военного ведомства, министр отметил, что мужество и отвага личного состава соединения обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят значительный вклад в общее продвижение группировки войск.

Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои в Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство, — сказано в заявлении.

Ранее министр обороны поздравил военнослужащих и командный состав с освобождением Купянска в Харьковской области и других населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Белоусов отметил проявленные бойцами храбрость и мужество. Особое признание Белоусов выразил военнослужащим, участвовавшим в освобождении Петропавловки, Ямполя, Новоселовки и Ставок.

До этого было опубликовано видео из освобожденного Купянска. На кадрах запечатлены военнослужащие группировки «Запад», которые установили российские флаги в городе. Также видеоматериалы демонстрируют интенсивные боевые действия за этот населенный пункт.

Андрей Белоусов
МО РФ
СВО
ВС РФ
ВСУ
