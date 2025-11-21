«Пример стойкости»: Белоусов поздравил ВС России с освобождением Купянска Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Купянска и других населенных пунктов

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений российской армии с освобождением Купянска Харьковской области и других населенных пунктов в зоне СВО, заявили в пресс-службе ведомства. По его словам, бойцы проявили храбрость, самоотверженность и мужество.

В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства, — подчеркнул глава Минобороны.

Отдельно он выделил бойцов, участвовавших в освобождении Петропавловки, Ямполя, Новоселовки и Ставок. Белоусов отметил, что в результате решительных действий ВСУ понесли существенные потери и отступили. Также министр выразил уверенность в том, что бойцы ВС РФ продолжат с честью выполнять боевые задачи.

Ранее появилось видео из освобожденного Купянска. На кадрах видно, как бойцы группировки «Запад» развернули в городе российские флаги. Также демонстрируются ожесточенные бои за населенный пункт.